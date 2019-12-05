5 декабря 2019 | Время чтения 9 мин

Станислав Стремидловский, , 09:33 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось в Госдуму с просьбой «объединить усилия» для «защиты прав национальных меньшинств» на Украине, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород): «Спикер также заявил о большом количестве венгров и поляков, проживающих на Украине. Ранее Володин отличился манипулятивным заявлением о том, что если на Украине сохранится «национализм и притеснения малых народов», то из состава страны выйдут несколько областей».

Руководитель Госдумы России пригрозил выходом из состава Украины нескольких областей, попутно вспомнив и о венграх, сообщает Mukachevo.net (Мукачево): «Об этом говорится в заявлении Вячеслава Володина, которого не так давно рассматривали как одного из возможных преемников Владимира Путина, обнародованном в субботу, 30 ноября. Это заявление касается якобы попытки украинской делегации сорвать выступление на форуме ООН по правам нацменьшинств Руслана Бальбека — депутата Госдумы, избранного от «аннексированного» Крыма, а значит, он является незаконным представителем как в российском представительном органе, так и на международных площадках. Российский чиновник также упомянул в своем заявлении Хрущева и внедрение трех официальных языков в «аннексированном» Крыму, а также подытожил: «Национализм, притеснения малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей».

«Российская Федерация устами своего спикера Володина (это фамилия, а не притяжательное прилагательное) в стопятисотый раз заявила, что Украина, редиска такая, обижает некие «малые народы», — пишет «Думская» (Одесса). — И что это, мол, чревато «выходом» из состава нашей страны «ряда областей». Всерьез дискутировать с Володиным (это фамилия), понятное дело, себя не уважать, но несколько ремарок все же хочется сделать. Прежде всего, за последние 28 с лишним лет Украина если и теряла контроль над своими территориями, то не по воле местных жителей из числа «малых народов», а только после прихода на них российских военнослужащих и террористов. Впрочем, глава российского, простите, парламента наверняка об этом знает, поэтому его изречение следует расценивать не как предупреждение, а в качестве неприкрытой угрозы. И приурочена эта угроза к будущей «нормандской встрече», на которой наш президент собирается о чем-то поговорить с Путиным. Володин (это фамилия) просто пугает руководителя Украины, настраивает его на определенный лад. Чисто гопническое поведение: будущую жертву надо первым делом «обработать». Запугать. Отсюда и грозные фразы».

Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность интервью президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева, в котором он отрицал «аннексию» Крыма Россией, информирует «Збруч» (Галичина). Токаев сказал в интервью Deutsche Welle: «Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово по Крыму». Отвечая на вопрос, был ли Казахстан напуган аннексией Крыма и войной в Донбассе, Токаев добавил, что страха в Казахстане нет. «Страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Испокон веков мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — отметил президент Казахстана.

«ОстроВ» (Донбасс) размышляет о том, как убийство чеченца в Берлине может повлиять на «нормандскую встречу». 23 августа в парке Малый Тиргартен в Берлине ничем не примечательный велосипедист подъехал сзади к мужчине и выпустил в него две пули: в спину и контрольную — в голову. Жертвой киллера оказался 40-летний этнический чеченец Зелимхан Хангошвили. Правда, в его грузинском паспорте значилось другое имя — Торнике Кавтарашвили. Он участвовал во второй чеченской войне и разыскивался Россией по обвинению в терроризме. Расследование указанного убийства уже взяла на себя Федеральная прокуратура Германии, что можно трактовать как прямое признание того, что немецкие следственные органы рассматривают это преступление как нечто большее, нежели убийство. Расследование казни в центре Берлина в итоге может привести к беспрецедентному обвинению российских властей в проведении экстерриториального политического убийства на немецкой земле. Если этот факт будет доказан, то, скорее всего, стоит ожидать повторения дипломатического скандала по «солсберийскому» сценарию — массовой высылки российских дипломатов из ЕС и стран — партнеров НАТО. Также стоит ожидать, что в результате расследования изменится и риторика правительства Германии, которое в последнее время стремится к смягчению санкций и ограничений в отношении России. Указанные обстоятельства могут весьма усилить рычаги давления украинской власти на европейских партнеров во время переговоров на предстоящей встрече нормандской четверки 9 декабря. Так, риторика президента Владимира Зеленского из «просительной» может стать «требовательной». Украина может потребовать многого: от гарантий безопасности до увеличения финансовой помощи и продолжения санкционного давления на «страну-агрессора».

Китайцы готовят программу освоения космоса вместе с КБ «Южное», рассказывает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В КБ «Южное» работала украинско-китайская рабочая группа по сотрудничеству в области космоса. Провели подготовку к заседанию Украинского-китайской комиссии по сотрудничеству в космической сфере, которое состоится в 2020 году. Китайские коллеги также посетили новые производственные мощности КБ «Южное» — многофункциональный центр испытаний интегрированных навигационных систем, цех сборки и электрических испытаний космических аппаратов, аддитивное производство, электрогидравлические стенды для динамических испытаний, вычислительный центр с суперкомпьютером, комплекс композиционных материалов и новых технологий.

80% черновчан, которые греют воду бойлерами, правительство хочет заставить платить за свет еще больше, пишут BukNews (Черновцы). Министерство энергетики и защиты окружающей среды инициировало законопроект, в котором дефицит средств на оплату инвесторам по «зеленому тарифу» предлагается покрыть за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения с потреблением более 500 кВт⋅час в месяц. Напомним, что Черновцы — это не единственный областной центр, где уже более 20 лет нет централизованного горячего водоснабжения и более 80% населения пользуется электрическими бойлерами для подогрева воды. Но это обстоятельство не учитывало ни одно украинское правительство. Никогда не учитывали того факта, что черновчане, по независящим от них обстоятельствам, вынуждены потреблять электроэнергии сверх определенного льготного лимита в месяц.

Украинские школьники имеют серьезные проблемы с математикой, передает «Полтавщина» (Полтава). 3 декабря Украина получила выводы Международного исследования качества образования PISA-2018. По этой программе оценивали качество образования в 78 странах мира. Украина присоединилась к ней впервые. «Результаты полученных исследований отрицают миф об эффективности советской математической системы образования, — комментирует министр образования и науки Анна Новосад. — Исследование показывает: 36% наших 15-летних учеников не достигают даже базового уровня знаний по математике. Они имеют проблемы с задачами, где нужно использовать простые стратегии решения, процентные соотношения, оперировать дробями и десятичными числами». Между тем одна из основателей движения «Родители SOS» Елена Бондаренко заявляет, что из данных исследования следует очень тревожный вывод: результаты украинских детей тесно связаны с социально-экономическим положением семей, из которых они происходят.

Взрослые Черниговской области пренебрегают вакцинацией против дифтерии и столбняка, сообщает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). По данным управления здравоохранения Черниговской областной государственной администрации, удалось вакцинировать 92% детей шести лет и только 44% взрослых. Низкий показатель иммунизации взрослого населения объясняется невысоким уровнем активности населения: взрослые люди не учитывают опасность заболеваний и пренебрегают советами врачей.

Херсонцам рекомендуют привиться от дифтерии, информируют «Херсонцы» (Херсон). Дифтерия не фиксировалась на Херсонщине не менее семи последних лет, но при этом опасность никуда не делась. Отреагировав на потенциальную угрозу, медики областного центра уже начали кампанию вакцинации от дифтерии. По информации мэрии, профилактические прививки сделали 36,9 тысячи горожан. Но будет ли этого достаточно? Очевидно, нет, утверждают специалисты. «Для создания коллективного иммунитета нужна вакцинация 95% населения. А в Херсоне она не превышает 70%, даже с учетом детей и подростков. Следует также учесть, что прививка обеспечивает устойчивость к дифтерии только в течение следующих десяти лет жизни. Поэтому людям в возрасте 60 лет и старше не помешает обновить спасательные прививки», — комментирует главный внештатный эксперт-инфекционист Херсонщины Сергей Панкратов.

Служба безопасности Украины арестовала в Одессе мужчину, который в социальных сетях призывал к федерализации Украины и созданию Одесской народной республики, рассказывает «Таймер» (Одесса) со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина продолжал активно поддерживать идею создания так называемой «Одесской народной республики» и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины, — говорится в сообщении. — Контрразведчики СБУ задокументировали факты размещения пропагандистом в интернете антиукраинских лозунгов для дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе». Также в вину мужчине ставят то, что он «периодически выезжал» на территорию Крыма: по мнению СБУ, там он контактировал с лицами, которые, цитируем, «обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины». Что это за лица, почему СБУ считает, что задержанный с ними контактировал, — не уточняется.

Одни в Херсоне от службы уклоняются, другие о ней мечтают, поясняет «Новий день» (Херсон). На Херсонщине тысячи юношей годами уклоняются от призыва на срочную службу в украинской армии. Но при этом многие из их ровесников не только мечтают стать защитниками Родины, но и считают, что полтора года в погонах — это недостаточно. Военный комиссар Херсона полковник Александр Зиньковский подтверждает, что среди желающих подписать контракт на три года службы всегда есть 18-летние ребята, которые готовы впервые встать в строй. Хотя большинство контрактников уже имеют такой опыт, а часть даже побывала в зоне «АТО-ООС». По информации Зиньковского, только в ноябре нынешнего года контракт на службу в вооруженных силах Украины уже подписали 12 херсонцев, из них три женщины. Они выбирают не только части, дислоцированные в Херсонской области, но и другие. Например, подразделение морской пехоты в Мариуполе, воздушно-десантная часть на Николаевщине. А всего с начала года Херсон дал украинской армии более 100 контрактников.