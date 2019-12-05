Джакарта, , 09:33 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что проблема роли женщин и молодежи будет в центре внимания 12-го демократического форума на Бали (BDF), сообщает Sindonews.

«Тема этого года посвящена проблеме инклюзивности. Я говорю, что есть молодое поколение и есть проблема женщин», — отметила глава МИД Индонезии.

«Речь идет о проблеме инклюзивности, поэтому мы хотим привлечь как можно больше заинтересованных сторон к дебатам о демократии. Демократия, которую мы хотим, — это демократия, результаты которой ощутят в обществе», — отметила Ретно Марсуди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократический форум на Бали состоится 5−6 декабря 2019 года. Индонезия пригласила 140 стран и международных организаций принять участие в этом ежегодном собрании.

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