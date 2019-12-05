Новосибирск, , 09:26 — REGNUM Управление делами президента России отозвало иск к новосибирской компании «ИТ Синтез». Истец планировал взыскать с «ИТ Синтеза» через арбитражный суд Москвы более 941 млн рублей. Заявление было подано 29 ноября 2019 года. Об этом «Континенту Сибирь» сообщила юрист новосибирской компании.

Отметим, что компания входит в ГК «ИТ Синтез». «ИТ Синтез» занимается производством стальных конструкций, строительством котельных и других объектов.

По данным СМИ, в 2015 году предприятие выполняло проектно-изыскательские работы и надзор за выполнением подрядных работ по реконструкции центра реабилитации управления делами президента России в Одинцовском районе Московской области.