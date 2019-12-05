Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Акция протеста прошла 4 декабря возле мэрии в грузинском поселке Шуахеви. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, на акцию протеста вышли сторонники партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, и представители неправительственной организации «Альтернатива». На месте им оказывали противодействие сторонники правящей партии «Грузинская мечта».

Сообщается, что протестующие наклеили на здание мэрии наклейки с надписью «раб», которые их противники сразу стали сдирать. Началась словесная перепалка. В противостояние вмешивалась полиция. В итоге акция закончилась, и все ее участники разошлись.

Стоит отметить, что протесты в Грузии начали охватывать регионы. Похожая акция проходила 4 декабря в грузинском поселке Хуло. Там протестующие тех же политических обвинений назвали мажоритарного депутата парламента Анзора Болквадзе «рабом» за то, что он не проголосовал за законопроект об изменении избирательной системы Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, политическая борьба в Грузии идет вокруг избирательной реформы. Оппозиционные силы требуют внести изменения в законодательство, а представители власти заявляют, что возможные нововведения противоречат конституции страны. После того, как соответствующий законопроект не был принят, так как его не поддержала партия власти, оппозиция начала проводить массовые протестные акции.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция заклеила здание мэрии Тбилиси стикерами «Рабы»