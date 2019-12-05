Кампала, , 09:08 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что ожирение среди некоторых государственных служащих является явным признаком коррупции. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление, сделанное президентом на взлетно-посадочной полосе в районе Кололо по завершении антикоррупционного марша в Кампале.

«Я решил сбросить вес. Я весил 106 кг, а сейчас я вешу 76 кг. Я думаю, что ожирение также является признаком коррупции», — сказал Мусевени, обращаясь к участникам марша.

Во время антикоррупционного марша под руководством президента Мусевени, который начался 4 декабря в 8:30 утра по местному времени на площади Конституции и завершился в районе взлетно-посадочной полосы в Кололо, транспорт в центре Кампалы был полностью парализован. По словам журналистов, президента сопровождали министры, члены парламента, представители организаций гражданского общества и религиозные лидеры.

Мусевени также сказал, что он богат, однако никогда не крал государственные средства, как большинство богатых государственных служащих.

«Люди — паразиты, потому что они питаются тем, ради чего они не работали. Они должны знать, что коррупция — это духовная проблема. Заместитель спикера парламента только что бросил нам вызов, чтобы тот, кто никогда не крал, бросил камень. Я брошу первый камень», — заявил Мусевени.

«Я никогда не крал, и я богат», — добавил он.

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