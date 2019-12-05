Очередной «Разговор с Дмитрием Медведевым» начнётся 5 декабря в 12:00. Председатель правительства РФ в прямом эфире подведёт итоги года в интервью представителям 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

Ожидается, что Дмитрий Медведев расскажет об итогах социально-экономического развития страны и работе правительства в уходящем году и ответит на вопросы представителей телеканалов. В таком формате интервью с главой российского правительства проходит впервые.

Дмитрий Медведев. Иван Шилов © ИА REGNUM