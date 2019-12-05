5 Декабря
9:55
Это телеинтервью станет уже 12-м по счёту: первое вышло в 2008 году.
9:40
9:05
В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, «ТВ Центр». Каналы второго мультиплекса включают в себя «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «ТВ-3», ТНТ.
8:59
Медведев рассказал, как не верилось в переход России на цифровое ТВ
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что в переход России на цифровое телевещание «не верилось из-за неразвитости технологий».
8:57
В октябре 2019 года в России завершился переход на цифровое телевещание. В настоящее время телезрители в 85 регионах принимают сигнал 20 федеральных телеканалов (первый и второй мультиплексы) только в цифровом качестве.