Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Говорить о возможной гибели Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) преждевременно, об этом заявил замглавы Минобороны Соединенных Штатов Джон Руд.

«Мне кажется, преждевременно говорить о конце договора. Президент выдвигает, и вы, вероятно, за этим следите, предложение о проведении трёхсторонних обсуждений», — цитирует его ТАСС.

По его словам, речь идёт о переговорах с Россией и Китаем по замене соглашения и выработке более крупного договора, который ограничивает рост арсеналов. Он напомним, что в настоящее время Китай не является участником многих такого рода договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, существующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3, действует до начала 2021 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, а также, возможно, «с кем-то ещё».

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