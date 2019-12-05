Эрбиль, Ирак, , 08:55 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с послом США в Ираке Мэтью Тьюппером, об этом 5 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также последние события, произошедшие в регионе.

Барзани отметил, что иракские курды готовы принять участие в процессе стабилизации Ирака. Американский посол подтвердил готовность США поддерживать иракских курдов.

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