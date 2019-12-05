Сеул, , 08:43 — REGNUM Шесть стран Европейского союза выразили обеспокоенность очередными ракетными пусками КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

4 декабря на закрытых консультациях в Совете Безопасности ООН Великобритания, Германия, Польша, Эстония, Бельгия и Франция выразили глубокую обеспокоенность недавними ракетными испытаниями Северной Кореи, а также угрозами, поступающими из страны.

В рамках консультаций стороны подчеркнули, что провокации со стороны КНДР подрывают региональную и мировую стабильность и безопасность, а также нарушают резолюции СБ ООН.

Представители шести стран ЕС призвали КНДР продолжить рабочие переговоры с США по вопросам денуклеаризации, а также предпринять шаги по отказу от программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Кроме того, они также выразили убеждённость в том, что СБ ООН должен сохранить санкции в отношении КНДР, а также призвали мировое сообщество обеспечить их исполнение.