Горно-Алтайск, , 08:34 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин назначил исполняющего обязанности главы нового министерства цифрового развития. Им стал 48-летний участник конкурса по отбору управленческих кадров Николай Степанов, передали ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Сам новый министр заявил, что задача его ведомства — «быть в тренде и вывести республику на новый уровень».

«Министерство также будет заниматься строительным надзором и градостроительной деятельностью. Есть четкое понимание, как навести порядок в сфере капитального строительства, чтобы в республике все объекты вводились вовремя и строились качественно», — рассказал он.

Николай Степанов является уроженцем города Барнаул соседнего Алтайского края. Работал ранее в коммерческих структурах, занимающихся в том числе строительством. Участвовал в открытом конкурсе по отбору управленческих кадров «Команда развития Республики Алтай».

Как сообщало ИА REGNUM, недавно созданное ведомство будет осуществлять госполитику в сфере информатизации, телекоммуникаций и связи, заниматься вопросами в области энергосбережения. Ему также передадут функции регионального строительного и жилнадзора, надзора за обеспечением сохранности дорог регионального и межмуниципального значения.

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