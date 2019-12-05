Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, в июле беседуя по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, попросил его оказать услугу США, но не себе лично. Об этом Трамп написал в своём мироблоге в Twitter.

Трамп напомнил, что произнёс фразу: «Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украине это известно». При этом он имел в виду именно США (US), а не себя («us» можно перевести как «нам»).

«Под «нам» я имел в виду США, нашу страну», — пояснил он.

Далее Трамп сказал, что хочет, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому и его команде. Демократы должны извиниться перед американцами, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, июльский разговор Трампа и Зеленского обернулся скандалом, так как в нем усмотрели намерение главы США инициировать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В обмен Трамп пообещал Киеву финансовую и военную помощь. Байден считается одним из конкурентов Трампа на предстоящих президентских выборах.

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