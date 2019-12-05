Пекин, , 08:32 — REGNUM В Пекине открылось двенадцатое пленарное заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Сопредседатель с российской стороны — уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, с китайской — зампред Всекитайского комитета Народного-консультативного совета Китая Ся Баолун.

«Я ожидаю, что мы добьёмся плодотворных результатов в ходе этого заседания», — цитирует РИА Новости Ся Баолуна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия и Китай продолжат доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности.

По его словам, курс на дальнейшее укрепление отношений двух стран в полной мере отвечает интересам их развития. Партнерство Москвы и Пекина развивается «по восходящей траектории».

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