Москва, , 08:24 — REGNUM В России учреждена автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

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Организация создана для того, чтобы повысить осведомлённость граждан о возможностях национальных проектов, создать постоянную обратную связь с обществом по поводу хода реализации нацроектов.

Также утверждён наблюдательный совет АНО «Национальные приоритеты». Его председателем назначен замруководителя аппарата правительства РФ Олег Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал правительство ориентироваться в выполнении национальных проектов не на количество исполненных поручений.

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