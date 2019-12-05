Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Активисты в грузинском поселке Хуло 4 декабря собрались возле офиса депутата парламента Грузии Анзора Болквадзе, чтобы выразить свое отношение к его отказу поддержать реформу избирательной системы. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, на акцию собрались члены партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, и неправительственной организации «Альтернатива». Протестующие выкрикивали «раб». Как рассказали активисты, Болквадзе проголосовал против внесения изменений в избирательную систему, а потому они считают его «рабом» грузинского бизнесмена Бидзины Иванишвили, основавшего правящую партию «Грузинская мечта».

На место проведения акции также пришли сторонники действующей власти. Они пришли с вениками. Между противоборствующими сторонами произошла словесная перепалка. На место прибыла полиция.

Как передавало ИА REGNUM, с середины ноября оппозиционные силы в Грузии проводят массовые акции протеста после того, как в парламенте провалилось голосование за законопроект об изменении избирательного закона. Нововведения не поддержала партия «Грузинская мечта». Ее члены объяснили это тем, что законопроект противоречит конституции Грузии.

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