Нур-Султан, , 08:21 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2020−2022 года», сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что текст закона планируется опубликовать в печати. Доходы республиканского бюджета в 2020 году составят 8,1 трлн тенге ($20,9 млрд), в 2021 году — 8,7 трлн тенге ($22,5 млрд), в 2022 году — 9,5 трлн тенге ($24,6 млрд).

Расходы бюджета в 2020 году составят 12,9 трлн тенге ($33,3 млрд), 2021-м — 13,2 трлн тенге ($34 млрд), 2022-м — 13,7 трлн тенге ($35,4 млрд). Дефицит бюджета в 2020 году запланирован на уровне 2,1% от ВВП, со снижением до 1% в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра финансов Казахстана Берик Шолпанкулов заявил, что нефтяные поступления в бюджет республики по итогам 2020 года составят 7,5 трлн тенге ($19,4 млрд по курсу на 12 сентября), что на 15% больше, чем годом ранее.

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