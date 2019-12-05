Лондон, , 08:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил глав государств пяти стран региона Сахель приехать в По (юго-запад Франции) 16 декабря, чтобы «прояснить свои требования к Франции» в отношении военного присутствия страны и борьбы с терроризмом, сообщает Le Figaro.

«Мы должны в очень краткосрочной перспективе уточнить рамки и политические условия нашего присутствия в регионе Сахель с пятью африканскими государствами (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад, Мавритания)», — отметил Эммануэль Макрон после саммита НАТО, осудив «неопределенность в отношении антифранцузских движений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что рассматривает возможность вывода французских военных из стран Сахеля в ответ на неоднозначное отношение властей африканских стран.

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