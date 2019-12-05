Париж, , 08:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предложил организовать международную конференцию, чтобы помочь Албании справиться с последствиями землетрясения, в результате которого в конце ноября погибли более 50 человек, сообщает Le Figaro.

«Нам нужна конференция солидарности с Албанией», — заявил глава государства.

По словам Эммануэля Макрона, эта конференция, которую может провести у себя Франция, направлена на то, чтобы мобилизовать «как государственных, так и частных партнеров» для ликвидации последствий землетрясения, в результате которого около 5000 человек остались без крова.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в центре Албании 26 ноября 2019 года. Больше всего пострадал город Дуррес, а также столица государства.