Брюссель, , 07:55 — REGNUM Депутат Европейского парламента от Испании Жорди Каньяс обратился к Еврокомиссии с запросом о мерах, которые будут предприняты в связи с якобы имевшим место «вмешательством» России в дела стран ЕС. Об этом 5 декабря сообщает RT.

По мнению евродепутата, в ЕС неоднократно высказывали предостережения в связи с «попытками России ослабить Европейский союз», а новым поводом для таких обвинений стали публикации в испанской прессе.

Каньяс ссылается на материал газеты El País, которая приводит данные анонимных источников, утверждающих, что Национальный суд Испании начал расследование предполагаемого вмешательства в испанскую внутреннюю политику со стороны «войсковой части № 29 155». Её в газете назвали «российской военной разведывательной организацией, подозреваемой в поощрении каталонского сепаратистского движения».

«В связи с этим: какие шаги по борьбе с вмешательством России в политические и выборные процессы государств ЕС предпримет новый состав Еврокомиссии?» — говорится в запросе евродепутата.

Ранее, напомним, в МИД России заявили, что публикация El País рассматривается как очередная попытка подорвать развивающееся российско-испанское сотрудничество.

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