Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд утверждает, что есть признаки того, что Иран может предпринять агрессивные действия, с этим заявлением он выступил 4 декабря на встрече с журналистами.

Руд выразил озабоченность «возможной агрессией со стороны Ирана». По его утверждению, за последние месяцы Тегеран уже предпринял агрессивные действия: атаки на корабли, танкеры, нефтяные объекты саудитов, сбитый американский беспилотник.

Джон Руд заявил, что США усматривают признаки того, что иранская «агрессия может возникнуть». При этом он сказал, что не может раскрыть, на чём основаны эти подозрения, «по объективным причинам».

Замминистра обороны США отметил, что Госдепартамент уже говорил о возможных последствиях для Ирана при атаке на американские силы или их союзников в регионе.

Руд рассказал, что с весны 2019 США нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке до 14 000 военнослужащих. «Сдерживание — это очень сложные меры», — пояснил он, отметив, что США вместе с партнёрами прилагают усилия «для обеспечения международного ответа».

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