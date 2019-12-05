Пекин, 5 декабря 2019, 07:29 — REGNUM Китай предупредил Соединённые Штаты, что если те продолжат продвигать двойные стандарты в вопросах борьбы с терроризмом, посягая таким образом на другие страны, это закончится проглатыванием горького плода вреда их собственным интересам, как это было 11 сентября 2001 года, сообщает агентство Синьхуа.
Комментируя принятие на днях Палатой представителей США «Закона о правах уйгуров 2019» и высказывания представителя США Криса Смита, который назвал борьбу с терроризмом в Синьцзяне «современными концентрационными лагерями», а также спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, по мнению которой это является «оскорблением коллективного сознания мира», Хуа заметила, что не им говорить за всё население Китая.
По ее словам, с 1990-х годов, особенно после 11 сентября 2001 года, террористические, сепаратистские и экстремистские элементы начали наступление в Синьцзяне, проведя ряд бесчеловечных атак с массовыми жертвами и порчей имущества. Только во время инцидента «5 июля», произошедшего в 2009 году, было убито 197 человек и более 1700 получили ранения. И именно тот факт, что сейчас ситуация в стране изменилась в корне, должен заставить США задуматься и перенять у Китая лучшие антитеррористические практики, а не принижать его достижения.
Напомним, на днях Палата представителей США приняла закон о правах уйгуров в Синьцзяне, который извращает действия Китая в борьбе с терроризмом. Закон был осуждён всеми крупными политическими, правозащитными и государственными ведомствами, включая мусульманские организации КНР. Многие эксперты называют этот закон «Актом Магницкого» для Китая.
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