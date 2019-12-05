Пекин, , 07:29 — REGNUM Китай предупредил Соединённые Штаты, что если те продолжат продвигать двойные стандарты в вопросах борьбы с терроризмом, посягая таким образом на другие страны, это закончится проглатыванием горького плода вреда их собственным интересам, как это было 11 сентября 2001 года, сообщает агентство Синьхуа.

«Прошло немного времени с момента атак террористов 11 сентября. США не должны забывать ту боль и те раны, что они до сих пор мне могут залечить», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин во время пресс-конференции.

Комментируя принятие на днях Палатой представителей США «Закона о правах уйгуров 2019» и высказывания представителя США Криса Смита, который назвал борьбу с терроризмом в Синьцзяне «современными концентрационными лагерями», а также спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, по мнению которой это является «оскорблением коллективного сознания мира», Хуа заметила, что не им говорить за всё население Китая.

«Я слышала, что некоторые американские законодатели даже не имеют паспортов, они не бывали в Китае и уж тем более в Синьцзяне. Как они могут говорить за 1,4 млрд населения Китая и 25 млн населения Синьцзяна? И все же они высказывают эти необоснованные обвинения и лгут в отношении Синьцзяна. Как это высокомерно!» — заявила Хуа.

По ее словам, с 1990-х годов, особенно после 11 сентября 2001 года, террористические, сепаратистские и экстремистские элементы начали наступление в Синьцзяне, проведя ряд бесчеловечных атак с массовыми жертвами и порчей имущества. Только во время инцидента «5 июля», произошедшего в 2009 году, было убито 197 человек и более 1700 получили ранения. И именно тот факт, что сейчас ситуация в стране изменилась в корне, должен заставить США задуматься и перенять у Китая лучшие антитеррористические практики, а не принижать его достижения.

«Что за высокомерие, что за дерзость, что за лицемерие! Вы забыли? За двухсотлетнюю историю США, страна умылась кровью и слезами коренных индейцев, которые изначально владели континентом! А сегодня их всего 2,09% от всего населения страны, они сталкиваются с трудностями, включая нехватку электричества, чистой воды, работы, нищетой, болезнями и ужасными условиями жизни. Перед лицом этих шокирующих фактов как могут политики США проявлять это невежество?! Где их совесть?!» — заявила Хуа.

Напомним, на днях Палата представителей США приняла закон о правах уйгуров в Синьцзяне, который извращает действия Китая в борьбе с терроризмом. Закон был осуждён всеми крупными политическими, правозащитными и государственными ведомствами, включая мусульманские организации КНР. Многие эксперты называют этот закон «Актом Магницкого» для Китая.

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