Красноярск, , 07:11 — REGNUM В УФСБ России по Красноярскому краю сменилось руководство. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 декабря в пресс-службе ведомства.

Указом президента РФ от 18 ноября 2019 года на должность начальника управления назначен генерал-майор Андрей Виговский. До этого он возглавлял УФСБ России по Сахалинской области.

Справка: Андрей Виговский родился в 1971 году в Приморском крае. Работает в органах безопасности с 1995 года. УФСБ по Сахалинской области возглавлял в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УФСБ по Красноярскому краю возглавлял Александр Калашников. В октябре 2019 года стало известно, что он назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Читайте также: Назначен новый глава ФСИН