Урумчи, Китай, , 07:07 — REGNUM Синьцзянская исламская ассоциация твердо осудила принятие Палатой представителей США «закона о правах уйгуров», сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Ассоциация, объединяющая более 10 млн мусульман, включая уйгурское этническое меньшинство, проживающее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, выразила осуждение, жесткое недовольство и протест против принятого в США закона, который очерняет деятельность китайских властей в борьбе с терроризмом в Синьцзяне.

Закон искажает и извращает ситуацию с правами мусульман и правами человека в Синьцзяне. Ассоциация также предупреждает тех, кто называет бело черным: «Это мы мусульмане Синьцзяна и только мы можем говорить о наших собственных правах человека!».

Напомним, что ранее «Закон о правах уйгуров 2019» был осужден Министерством иностранных дел КНР и Китайским фондом развития прав человека. Многие считают, что данный закон является своего рода китайкой версией «Акта Магницкого» и позволяет произвольно вводить санкции против всех неугодных.

Читайте ранее в этом сюжете: Правозащитники Китая осудили американский «Закон о правах уйгуров-2019»