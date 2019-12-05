Урумчи, Китай, , 06:58 — REGNUM Китайский Фонд развития прав человека жёстко осудил и отверг принятие Палатой представителей США закона о «правах человека в Синьцзяне», сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

По заявлению Фонда, закон наглым образом игнорирует, что базовые права человека всех этнических групп в Синьцзяне очень хорошо защищены, а так называемый «Закон о правах уйгуров 2019» искажает и уничижает борьбу с терроризмом в Синьцзяне, а также попытки дерадикализировать опасные элементы.

«Это наглое вмешательство во внутренние дела Китая и 1,4 млрд китайского населения никогда не примут этого», — говорится в заявлении.

Ранее Народный политический консультативный совет Синьцзян-Уйгурского автономного района и МИД Китая жестко осудили принятие США данного закона, назвав его «вопиющим актом гегемонии» с целью очернить деятельность Китая по борьбе с терроризмом, что фактически является потаканием террористам.

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