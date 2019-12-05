Екатеринбург, , 06:47 — REGNUM За месяц до окончания осенней призывной кампании на срочную военную службу две трети (66,9%) призывников из Екатеринбурга отправились через свердловский призывной пункт в воинские части. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

За прошедшие два месяца призыва 46,5% молодых людей получили отсрочки, а ещё 18% были освобождены от несения службы.

Напомним, что осенняя призывная компания началась в октябре и продлится до конца декабря. В Екатеринбурге за этот период на срочную военную службу призовут более 900 новобранцев.

Всего по России в ходе осенней кампании будут призваны в армию 132 тыс. молодых людей.