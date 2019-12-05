Пекин, , 06:29 — REGNUM Протест в связи с законопроектом о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, принятом палатой представителей Конгресса США, выразила Китайская ассоциация мусульман, 5 декабря передает телеканал CGTN.

По мнению представителей ассоциации, американские власти с помощью данного закона пытаются вмешиваться во внутренние дела Китая, прикрываясь вопросами религии. Они отметили, что подобные действия Вашингтона задевают чувства китайских граждан.

В заявлении Китайской ассоциации мусульман также говорится, что жители Синьцзян-Уйгурского автономного района всегда будут выступать против любых форм террористической и экстремистской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря народный политический консультативный совет Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая выразил протест против закона в отношении Синьцзяна, принятого палатой представителей американского Конгресса.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР угрожает США приостановкой торговых переговоров