Токио, , 06:20 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен посетить страны Ближнего Востока в январе 2020 года, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что в настоящее время прорабатывается план визита японского премьера в страны региона. В частности, ожидается, что Абэ посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Поездка главы японского правительства на Ближний Восток предварительно намечена на середину января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании стать посредником между Соединенными Штатами и Ираном. Он также пообещал работать над деэскалацией напряженности в Персидском заливе.

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