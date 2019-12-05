Сеул, , 06:07 — REGNUM Руководство Южной Кореи намерено продолжать работать над созданием новой модели экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии, несмотря на отсутствие успехов в переговорах с северокорейской стороной. Об этом 5 декабря заявил председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Квон Гу Хун на заседании международного форума по северному экономическому сотрудничеству.

Чиновник отметил, что Сеул намерен и дальше расширять сотрудничество с Россией, КНР, Центральной Азией и другими странами в северном направлении, чтобы сформировать окружение для разрешения межкорейских противоречий и развития темы объединения двух Корей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что вина за отсутствие прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова лежит на властях США и Южной Кореи.

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