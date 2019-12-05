Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Информация о планах Пентагона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих не достоверна. Об этом 4 декабря сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Улисса Фарах в своем Twitter.

По словам Фарах, американские власти в настоящее время не намерены предпринимать ничего подобного.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждалось что Вашингтон хочет увеличить контингент войск на Ближнем Востоке для противодействия Ирану в два раза — до 14 000 человек. Кроме того, по данным издания, администрация США рассматривает возможность отправки в регион около десяти военных кораблей.

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