Кемерово, , 05:31 — REGNUM Правительство Кузбасса обзавелось официальными аккаунтами в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

«Такой прямой диалог с жителями помогает власти объективно определять наиболее проблемные места в городском, районом хозяйстве, жизни всего региона, — заявил губернатор области Сергей Цивилёв. — А кузбассовцам удобно и доступно получать информацию из первых рук. Это взаимовыгодный и полезный для всех процесс, помогающий расставить правильные приоритеты в действиях, принять эффективные решения».

Власти ожидают, что аккаунты в этих двух соцсетях станут для кемеровчан источником достоверных новостей и площадкой для общения с представителями власти.

Отметим, что сам глава региона Сергей Цивилёв очень активно использует свои аккаунты в социальных сетях как для публичной критики подчинённых, так и для поддержки различных флешмобов. А недавно он «настоятельно» рекомендовал чиновникам региона изучать комментарии в соцсетях и своевременно реагировать на них.

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