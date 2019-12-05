Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Турцию, чтобы Анкара отказалась от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд на брифинге.

«Мы уважаем право турецкого правительства принимать суверенные решения… Однако у этих суверенных решений есть последствия», — заявил он.

Руд добавил, что переговоры США и Турции по вопросу российских ЗРК С-400 «Триумф» продолжатся. По его словам, Вашингтон продолжит убеждать Анкару отказаться от их использования. Кроме того, США не намерены восстанавливать членство Турции в программе истребителей F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября президент США Дональд Трамп провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Подробностей переговоров не приводилось.

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