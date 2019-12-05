Вашингтон, , 04:20 — REGNUM «Плохим днем для демократов» является первый день слушаний по импичменту в комитете по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США. Об этом 4 декабря заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Гришэм добавила, что мнение трех профессоров, опрошенных на процессе по поводу результатов расследования, показывает политическую предвзятость по отношению к президенту США Дональду Трампу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер на слушаниях заявил, президент США Дональд Трамп превысил свои служебные полномочия и это является основанием для объявления импичмента.

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