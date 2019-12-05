Ереван, , 03:32 — REGNUM Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян запланировали снова встретиться по вопросу урегулирования ситуации в Карабахе в начале 2020 года по итогам встречи в Братиславе в рамках конференции министров ОБСЕ, сообщила 5 декабря пресс-служба МИД Азербайджана.

В сообщении сказано, что стороны решили продолжить переговоры и провести следующую встречу в начале 2020 года.

На более чем трёхчасовой встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран в Братиславе, проходившей при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, они обсудили широкий круг вопросов. Как отмечено в заявлении, министры оценили нынешнее состояние переговорного процесса и пути мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, после объявления Нагорно-Карабахской автономной областью о выходе из состава Азербайджанской ССР. В итоге вооруженного противостояния 1992−1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

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