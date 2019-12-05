Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Превышение служебных полномочий президентом США Дональдом Трампом является основанием для объявления его импичмента. Об этом в ходе слушаний заявил глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер.

По мнению конгрессмена, Трамп виновен в том, что якобы попросил руководство другого государства вмешаться в выборы в США, а позже стал создавать помехи расследованию по делу об иностранном влиянии на выборный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября Джеррольд Надлер заявил, что Дональд Трамп должен до 6 декабря дать ответ на участие в слушаниях по импичменту.