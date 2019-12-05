Херсон, Украина, , 03:00 — REGNUM Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что задержание произведено после получения информации о том, что Кучерявый «планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта».

На политика заведено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в связи с его «антиукраинской позицией» и поддержкой возвращения Крыма в состав России.

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