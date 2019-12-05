Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги своего участия в саммите НАТО в Лондоне, заверил соотечественников, что увеличение бюджета альянса не потребует расходов от США, 4 декабря он разместил соответствующую запись в своём Twitter .

Трамп пожаловался, что «лживые СМИ» стремятся преуменьшить успех его поездки в Лондон. Однако глава белого дома заявил:

«Я хорошо поладил со всеми лидерами стран альянса, заставив их платить более $130 млрд в год и $400 млрд за три года. Никакого роста для США, только глубокое уважение!».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 декабря объявил, что общие затраты стран-участников альянса на оборону увеличатся на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд ещё через три года в сравнении с 2016 годом.

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