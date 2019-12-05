Мехико, , 02:38 — REGNUM Глава американского минюста Уильям Барр прибудет в Мексику для переговоров по безопасности с руководством страны 5 декабря, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на своей странице в Twitter.

«Завтра мы примем генерального прокурора США Уильяма Барра», — заявил он.

По словам Эбрарда, Барр проведет переговоры с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, главой министерства общественной безопасности и министром иностранных дел. Главной темой обсуждения станет намерение президента США Дональда Трампа причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что США следует бороться с контрабандой оружия в Мексику, чтобы помочь мексиканским властям в борьбе с организованной преступностью. Он отметил, что желание Трампа объявить наркокартели террористическими организациями могут подорвать американо-мексиканское сотрудничество.

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