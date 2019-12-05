Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Администрация США рассматривает вариант усиления своих воинских контингентов на Ближнем Востоке переброской туда 14 000 военнослужащих и десятков кораблей с целью противодействия Ирану, сообщает 4 декабря газета The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, президент США Дональд Трамп планирует принять решение по усилению группировки на Ближнем Востоке до конца года. Возможно, Белый дом перебросит меньшее количество сил, чем настаивает Пентагон.

США рассматривают возможное усиление своего контингента в как средство сдерживания Ирана в случае его острой реакции на ужесточение односторонних американских экономических санкций. Некоторые представители американского истеблишмента при этом опасаются, что наращивание вооружённого присутствия Вашингтона в регионе, напротив, может спровоцировать Тегеран на резкие ответные меры и даже может привести к военному конфликту.

Президент Исламской республики Хасан Рухани заявил 3 декабря, что Иран готов на переговоры с Вашингтоном в течение часа после отмены санкций. Рухани заметил, что его страна в течение 41 года страдает от санкций, однако «за последние два года давление стало максимальным».

Проблема иранского ядерного проекта снова обострилась после того, как США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и ввели против Тегерана экономические санкции в сфере экспорта углеводородов. Трамп не раз говорил, что открыт для диалога с Ираном. При этом американский президент отмечал, что желал бы заменить существующий СВПД на соглашение, включающее не только атомную программу Тегерана, но и широкий спектр проблем, в том числе иранскую ракетную программу и региональную политику Ирана.