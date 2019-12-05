Прага, , 02:10 — REGNUM Законопроект об объявлении 21 августа Днём памяти жертв вторжения и оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора одобрил 4 декабря сенат Чехии. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Поскольку ранее, в октябре, законопроект был принят палатой депутатов парламента Чехии, для его принятия осталась необходима подпись президента.

Новый закон призван закрепить в официальном чешском календаре дату памяти событий так называемой «Пражской весны», когда 21 августа 1968 года в Чехословакию с целью недопущения вырывания страны из социалистического блока были введены войска государств — членов Варшавского договора: СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии.

Законопроект был внесён от правых чешских партий, как ответ на законодательную инициативу КПРФ о приравнивании бывших советских военнослужащих — участников операции августа 1968 года в Чехословакии, к ветеранам войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Государственную Думу России депутатами от КПРФ был внесён законопроект о признании советских солдат и офицеров, осуществивших военно-стратегическую операцию «Дунай» 1968 года в составе союзных войск стран Варшавского договора в Чехословакии, участниками боевых действий.

Авторы законопроекта отметили, что лица, выполнявшие аналогичные обязанности в Корее и Вьетнаме, Алжире и Египте, в Йеменской Арабской Республике, Анголе и Мозамбике, Камбодже и Лаосе, Эфиопии и Афганистане, Ливане и Таджикистане, как теперь и в Сирии — приравнены к участникам боевых действий. И, соответственно, получают от государства дополнительную моральную, материальную и социальную поддержку.

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