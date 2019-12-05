Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Корабль военно-морских сил США задержал судно в Оманском заливе, на котором якобы находились части ракет, принадлежавшие Ирану, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что американский эсминец «Форрест Шерман» задержал небольшое судное на прошлой неделе. При его осмотре были обнаружены запчасти ракет. Судно передали береговой охране Йемена, а части ракетного оружия были захвачены Соединенными Штатами. По мнению источника, ракеты предназначались для повстанцев-хуситов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября командующий военно-морским флотом Ирана Хоссен Ханзади открыл новый штаб ВМФ в городе Бандер-Асббас, расположенном близко к Оманскому заливу. Отмечалось, что Тегеран продолжит сосредотачивать свои силы в заливе из-за высокой угрозы на южной границе.

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