Москва, , 01:48 — REGNUM Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия не является врагом НАТО, исходят скорее из уст американского президента, заявил 4 декабря первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Президент США Дональд Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали», — цитирует RT слова российского сенатора.

Он добавил, что мнение, высказанное Трампом, повлияло даже на генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказался против России не так рьяно, как это было раньше. Джабаров предположил, что в будущем у России и НАТО могут сложиться «нормальные, прагматические и взаимовыгодные отношения».

Напомним, польский президент Анджей Дуда на саммите Североатлантического альянса заявил, что Россия — не враг НАТО и не враг Польши.

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