Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» вряд ли удастся остановить на нынешнем этапе. Об этом 4 декабря заявил автор американского законопроекта о борьбе с энергетическим влиянием России в Европе сенатор-демократ Крис Мерфи, выступая на конференции, организованной Атлантическим советом, сообщается в Twitter организации.

По словам Мерфи, это почти недостижимо из-за того, что реализация проекта продвинулась достаточно далеко. Политик отметил, что на следующей неделе Сенат США должен принять закон, предусматривающий новый механизм финансирования энергетической независимости в размере $1 млрд, главным образом, для помощи странам Восточной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что американским властям не удалось остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», но получилось замедлить его реализацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный эксперт сравнил Украину с маленьким, но требовательным ребёнком