Пхеньян, , 01:26 — REGNUM Северная Корея даст ответ при попытке Соединенных Штатов задействовать вооруженные силы против КНДР, заявил начальник генштаба северокорейской армии Пак Чен Чхон в официальном заявлении, опубликованным Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Принял известие о том, что 3 декабря президент США во время саммита НАТО, проведенного в Великобритании, высказал неприятные слова про нас», — заявил он.

Пак Чен Чхон подчеркнул, что в настоящее время отношения между Вашингтоном и Пхеньяном находятся в состоянии перемирия, однако любые враждебные действия США могут привести к вооруженному столкновению. Он напомнил о возросшей военной активности Соединенных Штатов в регионе, в том числе и запланированные учения с участием Южной Кореи и Японии.

Пока, как отмечает Пак Чен Чхон, конфликту разгореться мешает лишь личная дружба между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. При этом заявление Трампа о «возможном применении вооруженных сил» вызвало в Пхеньяне глубокую разочарованность.

«Такой блеф и мнимые слова могут сильно повредить собеседнику настроение. Уточним только одно, применение собственных вооруженных сил — это не прерогатива одних США», — добавил начальник генштаба КНА.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря первый заместитель главы МИД КНДР Ри Тхэ Сон пообещал Вашингтону «подарок к Рождеству». По его словам, содержание «подарка» зависит от результатов переговоров между США и Северной Кореей.

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