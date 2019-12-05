5 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

На высшем политическом уровне во всём мире четко осознаётся, что ядром начавшейся цифровой революции является именно создание проактивного искусственного интеллекта для повышения эффективности управления экономикой. Владимир Путин считает, что от исхода конкуренции в этой области зависит сохранение Россией суверенитета в ближайшем будущем. Но, похоже, у ответственного за цифровизацию экономики Минэкономразвития нет понимания, как подступиться к решению этой задачи.

Ангелина Потеряйко, , 10:05 — REGNUM В конце прошлой недели в Минэкономразвития РФ обсудили две актуальные темы — реализацию приоритетного федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» и законодательное обеспечение развития цифровой экономики.

Чиновничьий документооборот Цитата из м/ф «Человек в рамке». Реж. Фёдор Хитрук. 1966. СССР

На обсуждении, в котором принимали участие члены Общественного совета при Минэкономразвития, говорилось о необходимости изменить законодательство для того, чтобы технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники беспрепятственно и на правовых основаниях вошли в нашу жизнь.

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Минэкономразвития разрабатывает комплект документов (концепций), в которых определяются критерии ответственного обращения с ИИ, регулирование ИИ в отдельных отраслях, меры по переходу к новой модели регулирования, необходимой для эффективного функционирования цифровой экономики. Также документы дают зелёный свет компаниям, внедряющим цифровые инновации, благодаря специальному режиму регулирования.

Содержание концептуальных документов, разработанных Минэкономразвития, а также общий подход к их разработке прокомментировала заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. М. В. Ломоносова, руководитель секции «Искусственный интеллект в экономике» РАН профессор Елена Николаевна Ведута:

Елена Ведута Петр Данилов © ИА Красная Весна

«А король-то голый! Никакого ИИ для повышения эффективности управления экономикой у Орешкина нет и не будет, поскольку у Минэкономразвития просто отсутствуют необходимые для этого экономические знания. Если судить по представленным концепциям, то они этого и не скрывают.

Поскольку монетарными инструментами пользуются Центральный Банк и Минфин, то Минэкономразвития остаётся «лепить» соответствующие юридические документы. Для обслуживания экономического хаоса рыночной экономики их «налепили» уже столько, что профессионалам невмоготу работать. Мало того. Под предлогом заботы о соблюдении прав граждан в условиях внедрения технологий ИИ и робототехники в различных сферах экономики, Миниэкономразвития породило в дополнение к действующему документообороту ещё один специальный, дополнительный документооборот, требующийся для обслуживания хаоса цифровой рыночной экономики. Теперь только и успевай следить за изобретением «новых сущностей», для обслуживания которых тут же создадут ещё один документооборот, пока чиновничья пирамида Орешкина наконец не уничтожит всё живое. Здесь регуляторную гильотину уместно было бы использовать привентивно, на стадии концептуальных опусов.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Судя по содержанию готовящегося Минэкономразвития документа, в нём будут определены правила ответственного обращения с системами на основе ИИ, но нет никаких экономических основ. А совершенствование технического регулирования, как мне кажется, не относится к функциям Минэкономразвития. Вторая часть документа посвящена регулированию ИИ в отраслях услуг.

Для перехода к новому документу разрабатываются ещё два документа, которые закрепляют меры по переходу к порождённой документооборотами модели регулирования цифровой экономики, которая, как утверждают авторы, «чудесно» обеспечит эффективное функционирование цифровой экономики. Вот это нечто они и назвали концепцией управления изменениями и концепцией комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики.

И, конечно, министерство не забыло на десерт и о традиционных, как говорил Салтыков-Щедрин, «административных сладостях» — о лоббировании «регуляторных песочниц» для цифровых инноваторов».

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