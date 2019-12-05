Тбилиси, , 00:20 — REGNUM Расследование преступлений, совершенных во время «грузино-российской» августовской войны 2008 года, которое проводит прокурор Гаагского международного суда, находится в активной фазе, сообщает министерство юстиции Грузии.

По информации минюста, процесс расследования этого дела министр юстиции Теа Цулукиани обсудила в Гааге, на встрече с прокурором Фату Бенсудой. Встреча состоялась в рамках 18-ой сессии ассамблеи стран-членов Международного уголовного суда, в которой принимает участие в делегация Грузии.

«Как заявила на встрече Фату Бенсуда, расследование находится в активной фазе, и не исключено, что конкретные результаты расследования наступят до истечения ее полномочий как прокурора Гаагского суда. Срок полномочий Фату Бенсуды истекает в конце 2020 года», — сообщили в минюсте.

Решение о начале расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Грузии и Южной Осетии во время августовской войны 2008 года, Гаагский суд принял в январе 2016 года.

До этого с ходатайством о разрешении на начало расследования обратилась к МУС прокурор Фату Бенсуда. Готовность сотрудничества с прокурором Гаагского суда в расследовании этих преступлений выразили как Грузия, так и Россия.

Причем, Грузия является участником Римского статута, так как ратифицировала этот договор еще в 2003 году. На Россию же юрисдикция МУС не распространяется, потому что хотя она и подписала Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировала его.