Тбилиси, 5 декабря 2019, 00:20 — REGNUM Расследование преступлений, совершенных во время «грузино-российской» августовской войны 2008 года, которое проводит прокурор Гаагского международного суда, находится в активной фазе, сообщает министерство юстиции Грузии.
По информации минюста, процесс расследования этого дела министр юстиции Теа Цулукиани обсудила в Гааге, на встрече с прокурором Фату Бенсудой. Встреча состоялась в рамках 18-ой сессии ассамблеи стран-членов Международного уголовного суда, в которой принимает участие в делегация Грузии.
Решение о начале расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Грузии и Южной Осетии во время августовской войны 2008 года, Гаагский суд принял в январе 2016 года.
До этого с ходатайством о разрешении на начало расследования обратилась к МУС прокурор Фату Бенсуда. Готовность сотрудничества с прокурором Гаагского суда в расследовании этих преступлений выразили как Грузия, так и Россия.
Причем, Грузия является участником Римского статута, так как ратифицировала этот договор еще в 2003 году. На Россию же юрисдикция МУС не распространяется, потому что хотя она и подписала Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировала его.