5 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

Андрей Ганжа, , 00:00 — REGNUM Украинские средства массовой информации с маниакальным стремлением пытаются представить Украину как как центр проблем в современном европейском пространстве. Вплоть до заявлений президента Зеленского о фатальности украинских событий для будущего и Старого Света, и всей планеты: «Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Роковой может стать мысль, что вас это все не касается и никогда не коснется» (из выступления на 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Украинского президента можно понять: такой взгляд дает надежду на помощь украинскому государству со стороны мирового сообщества, ООН, НАТО и основных планетарных игроков).

НАТО

И сейчас грядущая Парижская встреча в «нормандском формате» в редакции украинского медиапространства преподносится как основное событие европейских и даже мировых политических подмостков. Но если просмотреть англо‑ и франкоязычный сегмент Интернета, то окажется, что серьезной аналитики или даже обширных комментариев по этому информационному поводу просто нет. Основное внимание уделено другому, трансконтинентальному событию: саммиту НАТО, прошедшему 3−4 декабря в бывшем поместье графов Кларендон, а ныне люксовом отеле Grove («Роща»), в Харфордшире, что в 18-ти милях от Лондона. В программе саммита — прием у королевы Елизаветы в Букингемском дворце и семь основных тем для обсуждения:

борьба с терроризмом,

Россия,

контроль над вооружениями,

Китай,

космос,

финансы,

готовность.

Но основных, не заявленных тем, в Харфордшире было, скорее, три:

мозг,

деньги и

шантаж.

Мозг. Незадолго до саммита французский президент Эммануэль Макрон, в интервью журналу The Economist заявил о «смерти мозга НАТО», в отсутствии согласованности и конструктивности принятых решений. Причины «смерти мозга» были названы предельно откровенно: США. Например, внезапное решение президента Дональда Трампа о выводе войск из северо-восточной Сирии без консультаций с союзниками, что привело к неспособности НАТО реагировать на наступление Турции (тоже члена НАТО, второго по значению). Вывод француза — пора Европе перестать действовать как младший союзник США, когда дело касается Ближнего Востока. Этот «мозг» уже не раз аукнулся Макрону. Турецкий президент Эрдоган, последние годы демонстративный противник Трампа, грубо бросился на защиту решения американского президента, позволившего ему без последствий начать «порку» курдов: «Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО — сначала проверьте смерть своего мозга» (из интервью Эрдогана агентству Anadolu).

Трамп тоже с удовольствием поплясал на словах Макрона перед журналистами, но те оказались не на стороне американского президента: CNN насчитала 21 ложное заявление своего президента на двухчасовой встрече с представителями прессы.

Деньги. Как бизнесмен, и это вполне естественно, Трамп поднял вопрос финансирования. Не самого НАТО, поскольку этот вопрос, скорее, дутый. Потому что совокупный бюджет Альянса составлял (на 2019 год) 1,670 миллионов евро, сумму совершенно незначительную для евро-американского капитала. Но, все равно: обидно, да? США вносит более 22% бюджета, остальные — гораздо меньше: Германия (14,6%), Франция (10,6%), Великобритания (9,8%), Италия (8,4%) и Канада (6,6%). И так вплоть до прибалтов с их 0,1−0,2% на каждого.

Иное дело — военные расходы стран-членов. Военные расходы США — 3,2% ВВП (хотя самТрамп назвал журналистам цифру 4,1%, но это было, по данным CNN, одним из 21-го ложного заявления президента). В 2006 году члены Альянса договорились довести уровень военных расходов до 2% от своих ВВП. Но до сих пор только 8 стран Альянса — Англия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Болгария и Греция — выполнили это условие. «Сеньоры» Альянса явно не торопятся: например, Франция — 1,84%, Германия — 1,38% и так далее.

Шантаж. Здесь «возмутителем спокойствия» стала Турция. Отношения внутри НАТО обострили события на северо-востоке Сирии.

В преддверии своего отъезда из Анкары в Лондон Реджеп Эрдоган о требовании Турции признания террористами курдской милиции YPG. YPG возглавляют Сирийские демократические силы (СДФ), ключевых союзников возглавляемой США коалиции против группировки Исламского государства в Сирии. В октябре, после заявления США о выводе из региона своих войск, Турция начала операцию в контролируемых курдами районах северной Сирии, чтобы создать «зону безопасности» вдоль своей границы. Поскольку американцы никогда не снабжали курдос средствами противовоздушной обороны, то курдская пехота, лучшая в настоящий момент на Ближнем Востоке, оказалась бессильной под ударами турецкой авиации.

Европа совсем не в восторге от активности Турции в Северной Сирии, но Анкара, похоже, нашла решение. Эрдоган заявил, что «Если наши друзья в НАТО не признают террористическими организациями тех, кого мы считаем террористическими организациями … мы будем против любого шага, который там будет сделан». В том числе Турция не одобрит план защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России. А поскольку в Альянсе решения принимаются консенсусом, то Турция, фактически, шантажирует НАТО в его «лучших побуждениях защиты демократии».

Разногласия на саммите вынуждают многих рассматривать Альянс как все более дезорганизованную силу. Но есть момент, который может стабилизировать его. Это Китай. Генсек НАТО Йенс Столтенберг с плохо скрытой паникой заметил, что

и все это совсем не беззащитно:

В целом же похоже, что Китай станет на этом саммите той все более редкой областью, где в НАТО больше согласия, чем разногласий.

А что Украина? Украина на этом саммите «всерьез» всплыла только раз, на встрече Трампа с журналистами. Но не как политический субъект, а как эпизод из дела об импичменте Трампа. В CNN заметили, что президент исказил комментарии Зеленского в интервью журналу Time, опубликованном 2 декабря, Трамп уверял, что Зеленский «вышел снова и еще раз подтвердил, что у нас был очень, очень уважительный, хороший разговор — что президент Трамп не сделал ничего плохого».

Хотя на самом деле украинский президент продолжил, что «Я не хочу, чтобы мы выглядели как нищие. Но вы должны понимать. Мы находимся в состоянии войны. Если вы наш стратегический партнер, то вы не можете блокировать что-либо для нас. Я думаю, что это просто о справедливости. Это не о quid pro quo («то за это» — А.Г.) Это само собой разумеется».

Журналисты посчитали, что американский президент «имеет право рекламировать заявление Зеленского о том, что он не разговаривает с Трампом «с позиции quid pro quo», но эти слова не равносильны тому, что Зеленский говорил, что Трамп не сделал ничего плохого». Ох, похоже, и устал же Трамп от самого упоминания имени Зеленского!

Из всего вышесказанного можно сделать два вывода:

В трансатлантическом партнерстве НАТО нарастают «противоречия между берегами» — «Старой Европой» и США и их центральноевропейскими прокси:

Фактически украинский вопрос был вынесен за скобки саммита на саммите в Харфордшире.

Чего же, в таких условиях, можно ожидать от 9 ноября в Париже?

Наверно ожидать чего-нибудь стоит только в том случае, если встреча примет формат дальнейших «разборок» между США и грандами «старой Европы». Ведь очень трудно не согласиться с мнением Александра Дудчака, украинского экономиста-«беженца от Порошенко» (неплохого экономиста), что «позиция Киева — это ретрансляция, а не позиция суверенного государства, не позиция руководства, действующего в интересах страны». И она «полностью отрабатывает интересы США в Европе. Также как Прибалтика и Польша». И в самом деле, сознательная потеря транзитных доходов и покупка «этнически русского газа» под маркой «реверсного европейского» — это очень слабое доказательство суверенной политической позиции. Зато убедительное свидетельство поддержки американских планов освоения европейского рынка углеводородов.

И результат будет зависеть от американского решения. Если они посчитают нужным снизить градус противостояния со Старым Светом, то они поймут европейское желание снизить потери от сворачивания экономических отношений с Москвой и у Киева начнутся некоторые проблемы с «поддержкой европейских друзей». Если решат показать, «кто в европейском доме хозяин», то Путину будут конкретизированы старые требования (Крым, войска на востоке Украины) и выдвинуты новые (репарации под угрозой расширения санкций).

Которые Путин, скорее всего не примет. Зато примет позу китайской «старой обезьяны, которая сидит на горе и смотрит на бой двух тигров в долине…». В жестком оригинальном варианте пословица заканчивается так «…а потом спускается в долину и снимает шкуры с бессильных тигров».