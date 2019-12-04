Нью-Йорк, США, , 23:49 — REGNUM Пхеньян выступает против «провокационного» намерения Совета безопасности ООН обсудить ситуацию с правами человека в Северной Корее, 4 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению постпреда КНДР в ООН Ким Сонга, такая встреча станет «актом поддержки враждебной политики США» и не приведет «к снижению напряженности на Корейском полуострове и урегулированию ядерной проблемы».

Представитель Северной Кореи также отмечает, что страна оставляет за собой право «решительно реагировать» на действия СБ ООН.

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