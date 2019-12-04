Симферополь, , 23:44 — REGNUM Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил несколько пролётов вдоль Черноморского побережья России и Крыма, сообщают 4 декабря мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

По этим данным, американский беспилотный разведчик с бортовым номером 04−2021 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и с 15:30 мск совершил несколько пролетов от западной оконечности Крымского полуострова до Керченского пролива.

Южнее Севастополя и к югу от Феодосии, где военные НАТО подозревают присутствие комплексов ПВО С-400, разведывательный дрон США летал по кромке 12-мильной морской зоны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 15-тонный беспилотник Global Hawk с размахом крыльев около 40 метров оснащён оборудованием, позволяющим собирать разведданные с высоким оптическим разрешением на дальности до 200 км от траектории полёта.

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