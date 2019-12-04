Сочи, Краснодарский край, 4 декабря 2019, 23:34 — REGNUM Сегодня в Сочи состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем. В рамках переговоров лидеры двух стран сделали друг другу подарки. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил президент Сербии.
Российский лидер подарил своему сербскому коллеге оригинальное ружье сербского князя Милана Обреновича (1854 — 1901), который стал первым сербским королем нового времени и занимал престол с 1882 по 1889 годы.
Вучич же подарил президенту России икону «Преображение Господне», написанную в XIX веке.