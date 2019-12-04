Лондон, , 23:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассматривает возможность вывода французских военных из стран Сахеля в ответ на гибель в регионе солдат Франции и неоднозначное отношение властей африканских стран, 4 декабря передает агентство Reuters.

«Я хочу, чтобы они разъяснили… Франции и международному сообществу: хотят ли они нашего присутствия и нуждаются ли они в нем?» — заявил Макрон на пресс-конференции после саммита НАТО в Великобритании.

Ограниченный контингент Франции размещен в Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Чада и Мавритании в рамках антитеррористической коалиции G5 Сахель. На прошлой неделе в Мали погибли 13 военнослужащих из Франции.

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