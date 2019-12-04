Москва, , 23:32 — REGNUM Продажа мест на космических кораблях «Союз» американским астронавтам составляет 4−5% доходов госкорпорации Роскосмос. Об этом сообщается в официальном микроблоге робота FEDOR в Twitter.

«Я подсчитал: в объёме доходов Роскосмоса доля американских $ на закупку кресел в наших кораблях составляет 4−5% всех доходов госкорпорации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что немалые деньги, но «их отсутствие вряд ли лишит Роскосмос статуса выдающейся космической компании».

Напомним, ранее сегодня в Роскосмосе, комментируя прогноз американских аналитиков о крахе России как космической державы после запуска Соединёнными Штатами пилотируемых космических кораблей, заявили, что «слухи о кончине российской космонавтики сильно преувеличены».

При этом в корпорации напомнили, что американские партнёры уже не первый год обещают запустить собственный пилотируемый корабль, но продолжают закупать места на «Союзах».

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